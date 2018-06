Nagu filmis: kurja geeniuse juhtimisel peteti pankadelt välja 12 miljardit dollarit

Kui ametivõimud 2014. aasta sügiseks aru said, et tegemist on millegi täiesti ennenägematuga, kutsuti Europoli Haagis asuvas kindlust meenutavas peakontoris kokku erakorraline koosolek. Kaspersky teadlased tutvustasid Deutsche Banki, Citigroup-i ja teiste Euroopa pankade ekspertidele, mis nad Ukrainast leidnud olid, millega kaasnes üldine hämming. Europoli Küberkaitsekeskuse juht Troels Oerting sõnas toona, et tema pole midagi sarnast kunagi näinud. "See on hästi orkestreeritud õelvararünnak, mis on väga kompleksne ning globaalse mõõduga," kirjeldas ta.

Europoli reaktsioon uuele infole oli samamoodi globaalne, kui koostööd hakati tegema nii eri riikide õiguskaitseasutuste kui ka pangasektori esindajatega. Lõpuks õnnestus projekti südameks olnud programmeerijate tiimil leitud õelvara analüüsides pahalaste programmide algetele jälile jõuda, mis päädis Katana aadressi tuvastamisega. Hallineva peaga 34-aastane mees pandi jälgimise alla ning kui üldiselt paistis tegu olevat tavalise uut elu alustava immigrandiga, kes toast väga väljas ei käinud, tekitasid offshore serverite kasutamine ning organiseeritud kuritegevusega seotud moldaavlaste ning rumeenlaste visiidid kahtlust. Vaikselt hakati suurt pilti kokku panema, mille kohaselt juhtis Katana protsessi koos kolme samuti Ukrainast või Venemaalt pärit mehega, kellest üks saatis emaile, teine oli andmebaaside ekspert ning kolmas kustutas andmejälgi. Sanchez, üks juhtivatest uurijatest, kirjeldas rahaseirega ning selle ümberliigutamisega tegelenud Katanat uskumatult meelitavate sõnadega, öeldes, et mehe käes oli tegevus samahästi kunst kui teadus ning võrreldes teda tennisemängija Rafael Nadaliga, sest ka Katana on omal alal täiesti teises liigas. "Ta on maailmas vaid käputäie inimeste seas, kes on võimelised üldse midagi sellist tegema," lisas Sanchez.