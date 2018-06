Näguripäevi näinud eralennukite turg näitab viimaks elumärke

Üheksa aastat väldanud majanduslik taastumine, aktsiaturu tõus ja ettevõtete rekordilised kasumid, mille kasvu toidab Ühendriikides tänavu lisaks madalam tulumaksumäär, on toonud jõukad eraisikud ja ettevõtted tagasi kasutatud lennukite turule, kes paraku leiavad endale sobivat tiivulist otsides kahanenud valiku eest. Sektoris laialdaselt jälgitud JetNet IQi turuanalüüsi järgi on varude osakaal kõikidest kasutusel olevatest eralennukitest vähenenud 2009. aasta 17% pealt tänaseks 9,3%le ehk 15 aasta madalaimale tasemele.

Loe veel

Kasutatud lennukite hinnalangus on kriisijärgselt pidurdanud oluliselt ka uute eralennukite tarnet, kukkudes 2008. aastal globaalselt üle 1000 küündinud lennukilt mullu veidi üle 600 lennuki peale. Ja kuna uute lennukite turg on tipust 30-40% alla tulnud, võimaldas vähenenud pakkumine stabiliseeruda omakorda järelturul. Eralennukite vahendamisega tegeleva Jetcrafti juhi Chad Andersoni sõnul seisab turu taastumine tänavu kindlamatel jalgadel, pelgalt ka seetõttu, et lennukitootjad on takistamas spekulante, kes ajasid eelmise buumi ajal kiire kasumi jahtimisega tellimused kunstlikult ülesse.