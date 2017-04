Nähtamatu needus: Venemaal tegutsevad maailma kõige ohtlikumad häkkerid

Ainuüksi eelmise aasta jooksul varastasid häkkerid Vene kommertspankadest kokku 2,2 miljardit rubla, teatas veebruaris Venemaa Keskpank.

Venemaal tegutseb umbes 570 kommertspanka ja häkkerid on kompinud ilmselt kõigi turvaväravaid, kirjutab Kommersant.

Kõige kuulsam vene häkker on ilmselt 30aastane Dmitri Fedotov, keda tuntakse nime all Paunch. Tema kirjutatud Blackhole ja Cool Exploit Kit arvatakse olevat kogu maailma küberrünnakutest tervelt 40% taga, ja see on tekitanud miljardeid dollareid kahju. Eelmise aasta aprillis mõisteti ta seitsmeks aastaks vangi – tegemist oli pretsedenditu kaasusega, kuna Fedotov pole ise küberrünnakutes osalenud, vaid ainult kirjutas need häkkimisprogrammid.

Kogu maailmas panku ründavatest 19 tuntumast Trooja viirusest tervelt 16 on loonud vene häkkerid.

