Naine peab kohtus selgitama luksuskaupade ostmiseks kulunud 18 miljoni euro päritolu

Veel peab 55-aastane Zamira Hajiyeva seletama kohtus kus ta sai 11,5 miljonit naela raha Harrodsi kaubamaja lähedale Londonis eluaseme ostmiseks ja veel 10,5 miljonit naela golfiväljaku ostmiseks.

Hajiyeva abikaasa Jahangir Hajiyev kannab 15-aastast vanglakaristust pettuse tõttu. Jahangir oli International Bank of Azerbaijani juht.

See teema ujus päevavalgele seoses Briti uue seaduse selgitamata rikkuse tõendamiskohustusega. Aastaid on Londonit kasutatud kahtlaselt teenitud rikkuse peitmiseks. Nüüd on Briti võimudel õigus külmutada korruptsioonis kahtlustatud või kuriteokahtlusega isikute 50 000 naelast suuremat vara. Vara on külmutatud seni kuni isik tõendab raha päritolu.

Suur osa Harrodsis tehtud ostude puhul tasuti arved tema mehe pangast väljaantud 35 krediitkaardiga.