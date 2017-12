Naine sai 284 miljardi dollarilise elektriarve. Kas ta jõulukaunistused või bitcoini kaevandamine põhjustasid üüratu arve?

Mida saaks osta 284 miljardi dollari eest?

Näiteks saaks ära osta ettevõtte Netflix. Või Boeing 747 ja raha jääks ülegi. Või maksta ära Venezuela, Nigeeria, Peruu ja Islandi kogu riigivõla kokku.

Või tasuda kuu aja elektriarve, sest nii palju nõuti Mary Horomanskilt elektri eest.

USAs Eries elav naine sai elektriarvet nähes šoki. Tema elektriarve oli 284 460 000 000 dollarit, mille esimene osamakse oli 28 176 dollarit.

58-aastane Horomanski hakkas lugema kohti. Sajad, tuhanded, miljonid ja miljardid. Siis võttis prillid eest ja pani need ette tagasi, kirjutab Washington Post.

„Maksetähtaeg oli 2018. aasta november,“ rääkis ta.

Horomanski mees ja poeg vaatasid siis koos veebis esitatud arvet kui naine kaebas selle üle.

Viie lapse kodune ema hakkas vaatama, et kus ta siis elektrit tarbib.

„Meil olid väljas elektrilised jõulukaunistused,“ ütles ta. „Ja siis ma vaatasin jõulukuuske ja mõtlesin, et no ei saanud need sellist arvet põhjustada."

Horomanski saatis pildi arvest oma vanimale pojale, kes võttis kohe ühendust elektriettevõtte Peneleciga. Ettevõte teatas kohe, et see arve oli viga. Tegelik arve summa oli 284,46 dollarit. Ta saatis oma elektriarvest pildi ka kohaliku ajalehte Erie Times-Newsile, kes selle uudise avaldas.

Peneleci emafirma First Energy pressieisndaja Mark Durbin tunnistas, et ta ei tea, mis selle vea põhjustas.

„Ma ei saa öelda, et ma oleks kunagi varem näinud miljardi dollarilist elektriarvet,“ rääkis ta. „Me oleme kliendile tänulikud, et ta juhtis meie tähelepanu veale.“

„Minu poeg Mike ja mina ütlesime justkui ühest suust, et jumal tänatud, et meil pole sõlmitud otsekorralduslepingut,“ ütles ta. „Mis siis kui raha oleks kontolt maha võetud?“