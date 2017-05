Naised karmis maailmas: kaksikud, kes on teel miljardärideks

Kui kollases meedias kirjutatakse aeg-ajalt nö kompudest poissmeestest, siis ärimaailm teab kaht noort ja vaba naist, kel on miljarditesse ulatuv kaasavara. Kusjuures tegu on kaksikutega ja pealekauba veel norralastega, kirjutab Celebrity Networth.

Cecile ja Kathrine Fredrickson on Norrast pärit kaksikud ja mõlemat ootab ees pirakas tükk nende isa enam kui 10 miljardi dollari suurusest varandusest. 33-aastased naised töötavad ise suurfirma heaks.

Nende 73-aastane isa on veel täies tööjõus ja veab maailma suurimat naftatankereid omavat firmat Frontline. Kui mees ükskord taandub, siis võtavad kaksikud selle üle. Firma väärtus on 10,4 miljardit dollarit.

Ärilehe stiil ei ole kirjutada, millised on kahe noore naise erinevad mõõdud ja kirjeldada nende välimust. Oluline on see, et nad on mõlemad firmas tegutsenud ja isa on kindel, et firma jääb headesse kätesse.

Kathrine on firmas laevade osakonnas töötanud alates 2008. aastast. Ta käis London European Business Schoolis. Kathrine'i tõttu sai isa keskenduda äri teistele suundadele. Ka õde Cecile töötab Frontline's. John Fredricksoni peetakse tihti Norra rikkaimaks meheks ehkki selle üle võib vaielda. Ametlikult on perekond aga Suurbritannias jõukuselt 12ndad.

Kaksikud elavad Londonis, mis võimaldab neil elada mõnevõrra anonüümsemat elu, sest linnas elab teisigi ülirikkaid inimesi. Varem on nad elanud Norras, Küprosel ja Hispaanias.

John Frederickson lahkus Norrast maksude tõttu. Ta loobus ka kodakondsusest ning hakkas Küprose kodanikuks. Ta elab nii Küprosel kui ka Londonis, Chelsea piirkonnas. Johni abikaasa ning kaksikute ema Inger suri 2006. aastal.

Johni hüüdnimi on „Suur Hunt" ning ta ei plaani niipea pensionile minna, kuid tunneb samas, et pereäri jääb kindlatesse kätesse:

„Ma loodan, et Cecile võtab peagi üle, ma hakkan vaikselt väsima. Aga ma ei lähe pensionile. Ma arvan, et ma töötan surmani," ütles ta.

Olgu siiski öeldud, et nii Cecile kui Kathrine on vabad ja vallalised.

