Naised on ühisrahastuses meestest edukamad

Naised on ühisrahastuses edukamad Foto: Scanpix, PantherMedia / Shannon Fagan

Naiste ühisrahastuse kampaaniad on meeste omadest edukamad, näitab värske ülemaailmne uuring. See näib paika pidavat ka Eestis, ehkki siin on naiste juhitud projekte veel vähe, kirjutab Äripäev.