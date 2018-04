Naisinsener valis võrdse palga nimel kohtutee Google'i vastu

Tarkvarainsener Kelly Ellis algatas suurejoonelise kohtulahingu otsingumootori vastu, kirjutab Bloomberg.

2010. aastal sai Kelly Ellis unistuste töökoha tarkvarainsenerina Silicon Valley's Google'is. Vähemalt selline oli tema tunne kuni ta sai aru, et teenib oluliselt vähem kui tema meeskolleegid. Ta ei tahtnud uskuda, et selline ongi Google'i palgapoliitika.

„Ma vist arvasin, et Google ei saa olla saatan,“ märkis ta.

Ellis lahkus Google'st 2014. aastal. Mullu septembris läks tema koos kahe naistöökaaslasega Alpabetile kuuluva Google'i vastu kohtusse diskrimineerimissüüdistusega. Jaanuaris lisandus neile veel neljas kannatanu, kes süüdistavad, et Google maksab samadel töökohtadel naistele vähem kui meestele. Sellega paneb ettevõte naiste karjäärile piirid ette. Google ei pea süüdistusi õigeks. Ettevõte teatas uuringutulemustele toetudes, et neil on üldiselt võrdsed palgad, kuid avaldatud uuringus ei kajastatud 11 protsendi töötajate andmeid. Ettevõte leidis, et mingisugust soolist või rassilist diskrimineerimist palkade osas pole.

Ellis ja kaassüüdistajad loodavad, et kohtuasi lubataks muuta ühissüüdistuseks (class action), mis võimaldaks tuhandetel Google'is töötanud naisel kohtuasjaga liituda. Ta loodab, et sellega muutuks tööstuharu võrdsemaks.