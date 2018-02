Naiste eelistamisel kriips peal: pahameel pani ministeeriumi toetust muutma

Maaeluministeerium kavandas maaelu arengukava ühte toetusmeetmesse muudatuse, mis andnuks naistele hindamisel lisapunkte. Tingimustega tutvunud talunike hämming ja võrdõigusvoliniku seisukoht panid ministeeriumi plaanist loobuma, kirjutab ERR.

Maaelu arengukava katab aastaid 2014-2020. Selleks perioodiks on eraldatud 992 miljonit eurot toetusraha, mis jaguneb 20 meetme peale.

Väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon (EVEA) ja MTÜ Eesti Maaturism tegid ettepaneku anda naistele selle meetme toetustingimustes eelis ehk lisapunktid, et soodustada naisettevõtlust. Nõnda kirjutas ministeerium ka seekord ettepaneku toetusmeetmesse sisse, tuues põhjenduseks, et naisi on ettevõtluses vaid 28 protsenti, mille üheks põhjuseks olevat asjaolu, et naistel on laenusaamine piiratud või saavad nad vähem laenu kui mehed.

Maaelu arengukava seirekomisjonis ei leidnud see plaan aga sooja vastuvõttu. Seirekomisjoni kuulunud põllumajandustootjad olid plaanist häiritud ja imestasid, kas naiste eelistamine oleks üldse seaduslik.

Ka võrdõigusvolinik Liisa Pakosta ütles, et ettepanekuid võib teha igasuguseid ja avaldab heameelt, et leidub organisatsioone, kes soovivad naiste rolli ettevõtluses kasvatada, ent tõdeb, et kellelegi eelise andmine on viimane samm, mida kaaluda, sest ülejäänutele tähendab see paratamatult mingeid kitsendusi ehk õiguste ja võimaluste vähenemist.