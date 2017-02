Ameerikast jõudsid Ghanasse mullu ohtlikud kahjurid, teatas organisatsioon Centre for Agriculture and Biosciences International.

Tänavu 3. veebruaril kinnitas Lõuna-Aafrika Vabariik, et ka nende maisipõldudel on mitteoodatud külaline kohal. Sinna jõuti Zambia ja Zimbabwe kaudu. ÜRO FAO andmetel on tulnud teateid, et kahjureid on leitud ka Malawist, Mosambiigist ja Namiibiast.

„Kuna elupaikadega läheb kitsaks, peaks paari aasta jooksul vallutama kahjur kogu eluks sobiliku Aafika,“ teatas organisatsioon. „Seejärel võib paari aasta jooksul kahjur ette võtta troopilise Aasia ja Vahemeremaad, muutudes üleilmse põllumajanduskaubanduse põhiohuks.“

Sissetunginud kahjurid ründavad massiliselt maisipõlde ja söövad ära nii taimede lehed kui varred, olles ohtlikumad kui analoogsed Aafrika kahjurid, kirjutab Bloomberg.

Kahjurid võivad tabada maisipõlde ajal, kui piirkond on alles üle saamas enam kui 35 aasta hullemast põuast. Lõuna-Aafrikas on mais põhitoiduks.

„Kahjurid võivad hävitada kuni 73 protsenti saagist olenevalt tingimustest ja raskustest neile piiri panna ühte liiki pestitsiidiga,“ teatas FAO.