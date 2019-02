Naljaka nimega veebipood tahab saada "miljardäride Amazoniks"

Hush Hush on välja öelnud, et tahab saada „miljardäride Amazoniks”, vahendab portaal Celebrity Net Worth. Sel eesmärgil on seal ka müügil sellised luksustooted nagu 67 miljonit dollarit maksev äriklassi lennuk, 51 miljonit maksev luksusjaht, 40 miljonit maksev häärber Pariisis ja terve rida teisi 6-, 7- ja 8-kohalise hinnaga luksustooteid.

Tegemist on 29-aastase Aaron Harpini vaimusünnitusega. Harpini eesmärgiks on pakkuda ülirikastele veebis ostlemise lihtsust, küll aga just nende luksustoodete poodlemisel, mis sageli neile huvi pakuvad. Ühtlasi kehtib tema keskkonnas 2-nädalane „probleemivaba” tagastusvõimalus ning 24/7 klienditeenindus.

Harpin ütles Telegraphile, et Hush Hush keskkonnas tehtavate ostude keskmiseks maksumuseks võiks kujuneda pärast seda, kui keskkond on käima läinud, natuke üle 13 000 dollari. Lisaks üüratute hindadega luksusjahtidele ja -lennukitele leiab seal ka rõivaid, käekellasid, ehteid ning mööblit. Praeguseks on Harpin müünud vaid ühe 131 607 dollarit maksva hõljuki.

Keskkonna looja on mõelnud ka selle peale, et ega ülirikkad lihtsalt spontaanse mõtte ajel käi välja kümneid miljoneid dollareid. Nii on võimalik nende kohta enne ostu ka rohkem teada saada. Veebikeskkond hakkab potentsiaalsetele klientidele korraldama neile sobivates kohtades ka kohtumisi müügiagentidega.