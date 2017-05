Näljane rahvas vaatab pealt kuidas presidendi pere lõbutseb

Sellel ajal, kui Venezuela vajub aina sügavamasse kriisi, käivad presidendi Nicolas Maduro pojad kuulsate rahvusvaheliste sportlastega pidutsemas, vahendas CNN.

Perekonna ekstravagantsed kulutused tõi päevakorda inimõiguste organisatsioon ajal, mil riigis on toidu ja meditsiinitarvete puudus ning valitseb poliitiline segadus ja käivad protestid.

Organisatsiooni sõnul on esimese pere käitumine vastuolus presidendi lubadustega toetada töölisklassi. "See sitatsioon näitab hästi seda, kui kahepalgeline on Venezuela valitsus," rääkis organisatsiooni esindaja Javier El-Hage.

Presidendi kasupojad käisid sportlaste ja nende sponsori Red Bulliga Kariibidel langevarjuhüppeid tegemas. Üks langevarjuhüpe maksab küll ainult 20 dollarit, kuid see on juba pool Venezuela miinimumpalgast, mis on hetkel 39 dollarit kuus. Allika andmetel käivad Maduro kasupojad langevarjuhüppeid tegemas kolm korda kuus.