Näljasurma hirm, defitsiit ja välismaised kaubad

1992. aasta kevadel pidid kõik end rahavahetuse nimekirjades registreerima. Seda tegi ka LP lugeja Sten Arrak, kes meenutab oma kogemusi.

Panin oma nime koos abikaasaga kirja Mustamäe koolimajas, kus oli ka meie elukohajärgne valimisjaoskond. Need kodanikud, kes ei registreerinud ennast rahavahetuse nimekirjades, ei saanud ka raha vahetada. Kuupäeva, millal rahareform toimub, hoiti suures saladuses. See, et inimesed pidid ennast kirja panema, viitas võimalusele, et raha- reform on lähedal.