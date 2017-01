Aastavahetuse teleprogrammides nii Õnne 13 Allani kui kooperatiivi Kukeke baarmenina figureerinud Raivo E. Tamm - kodanikunimega Raivo Tamm - on tõenäoliselt Eesti üks töösseuppunumaid näitlejaid. Sellest annab aimu nii tema laiahaardeline esinemisampluaa kui Tamme osaühingu majandustulemused.

Kui Äripäev lõi riigikogu aseesimehe Taavi Rõivase kaasa Luisa Värgi risti selle eest, et too maksis endale oma osaühingu kaudu täiesti seaduslikult dividendi, siis olgu kohe algatuseks öeldud, et näitleja Raivo E. Tamm maksab endale oma osaühingu Daysleepersi kaudu palka. 2015. aastal - värskemat aruannet ei ole - ulatus Daysleepersi palgakulu 11 000 euroni aastas.

Daysleepersi 2015. aasta müügitulu oli 147 079 eurot, aasta varem oli see 57 000 eurot. Tamme osaühingu 2015. aasta kasum oli 26 922, 2014. aastal oli Daysleepersi kasum 16 518 eurot. Järgnev ei ole korrektne, pigem spekulatiivne arvutuskäik, aga sisuliselt teenis Tamm tunamullu igas kuus 2243,5 eurot puhtalt kätte. See ei ole iseenesest väga suur igakuine teenistus, pigem tavaline avaliku sektori kuupalk.

Tamm kirjutas Daysleepersi tegevusaruandes, et 2015. aastal olid erinevates Eesti teatrites osaühing Daysleepersi jaoks repertuaaris riigiooperi Estonia etendus"Pipi Pikksukk". Teatris Vanemuine "Paanika", "Helisev muusika" ja "Head tüdrukud lähevad taevasse". Kuressaare Linnateatris "Wally kohvik".

"VAT teatris "Masohhisti pihtimus". Juhan Liivi muuseumis "Kus sa oled, Juhan Liiv?". Teatris NO99 "NO47 Tüdruk, kes otsis oma vendi" ja "NO46 Savisaar". Kaasa sai aidatud ka Teatri NO99 lavastuse "NO43 Kõnts" valmimisel ja Vanemuine lavastuse "Klaver" valmimisele konsultatsionidega.

Osaühing Daysleepers tootis ise suurvormilise kontsertetenduse "Ma olen Ivo Linna". Televisioonis jätkus draamaseriaalide „Õnne 13“ ja „ENSV“ tootmine.

Konfereerimistest, esitlustest, õhtujuhtimistest ja peoõhtutel esinemistest võib aasta jooksul nimetada Kalevi nääripidu; erinevate autode esmaesitlused; Saku Õlletehase juubelil esinemine; Baltic Agro müügiesinduse avamine; Swedbank kaardiosakonna ja Tallinna Sadama jõulupeod ja esinemine väikefirmade Jõulugala kahel õhtul Saku Suurhallis Tallinnas.

Autode esitlemine jätkus oma autoesitluste blogi lehekülgedel. Varasematest autode esitlustest on jätkuvalt üleval tasumata arved osaühing Daysleepersile ajakirjalt „Playboy Eesti“

tootjafirma Jänkupoiss OÜ, juhataja Joel Kirsimaa, kes pole jätkuvalt ka inkassofirma nõuete peale arveid tasuma hakanud.

Sai esitatud ka erinevaid reklaamteenuseid ja konsulteeritud erinevaid poliitikuid nende esinemiste eelselt," kirjutas Tamm aruandes.

Raivo E. Tamm lõpetas 1988. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri näitlejana. Ta töötas Vanalinnastuudios (1988–1993) ja Tallinna Linnateatris (1994–1999) ja on alates 1999. aastast vabakutseline näitleja.

Kui 2014. aastal oli Priit ja Evelin Võigemasti osaühingu Hecuba müügitulu 66 671 eurot, siis 2015. aastal 71 612 eurot. Kasum kasvas aga 14 082 eurolt 28 899 eurole ehk veidi üle kahe korra.

Luisa Värgi osaühingu Noodivõti 2015. aasta käive oli kõigest 20 385 eurot.

Märt Avandi osaühingu Idnava 2015. aasta müügitulu oli 73 044 eurot.

Ott Sepa osaühingu Hull Jänes 2015. aasta käive oli 39 451 eurot. Praegu on Sepa "jänes" ka pisikeses maksuvõlas.