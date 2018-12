Narvas suure laienemislaine ette võtnud Oleg Gross: ma ei tee saladust, et praegu on ikka kõvasti laene peale rebitud

"Ma ei tee saladust, et praegu on ikka kõvasti laene peale rebitud. Kui üks seade maksab 250 000, aga sai 18 senti, siis on selge, et seda annab koguda. Kogu käivet annab niiviisi koguda ja ega käive ei ole veel kasum. Ainult narkoäris on peaaegu kogu käive kasum," kirjeldas Gross.

Ka ütles ettevõtja, et kes veel, kui mitte nemad ei peaks Narva minema. "Kui meie sinna ei lähe, kes siis veel? Tänu oma asukohale oleme Narvale sada kilomeetrit lähemal kui teised. Näiteks Maxima veab kaupa Jürist," rääkis suurärimees.

Gross on seda meelt, et Narva on üks eriline linn. "Kui teistes kohtades turud kiratsevad, siis Narvas on see mutikestel kooskäimise koht, valik võimas ja kaup hästi sätitud. Ainult asjaajamine on Narvas täielik hullumaja − muudkui pidurdavad," lausus ta.

