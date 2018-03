Nätakaid siit ja sealt: Nordea pank otsustas Facebooki investeerimise karantiini alla panna

Põhjala regiooni suurim pank Nordea otsustas, et nende investeerimise osakond ei tohi enam osta Facebooki aktsiaid, kirjutab Bloomberg.

Nordea Bank otsustas Facebooki investeerimise panna „karantiini" alla. Põhjuseks väga olulised paljastused andmelekke osas ja ettevõtte kriisi sattumine ning ühiskonna tõsine reageering, kirjutas panga jätkusuutliku rahastamise osakonna juht Sasja Beslik Twitteris. Ta mainis ka sotsiaalmeediaplatvormide aina suurenevaid regulatsioone ning Euroopa Liidu uusi andmekaitsereegleid.

Facebook on jäänud suure poliitilise ja turundusliku surve alla, kui selgus, et sotsiaalmeediavõrgustik on andnud välja 50 miljoni kasutaja andmed. Need sai analüüsifirma, kes aitas Donald Trumpi valida USA presidendiks. Aktsionärid andsid teisipäeval Facebooki USAs kohtusse, sest pärast lekke avalikuks tulekut kandsid nad kahju.

Facebooki jama on firma väärtust kahandanud 60 miljardi dollari võrra. Reedel plaanib ettevõtte juht Mark Zuckerberg esineda pöördumisega oma töötajate poole. Zuckerbergilt ootavad vastuseid nii USA kui ka Euroopa Parlamendi poliitikud.

Nordea jätkusuutliku investeerimise haru on üks osa nende 400 miljardi dollari suurusest varahalduse osakonnast.