Natsi-Saksamaa ühe julmema mehe kasulapselapsed on väga rikkad

Joseph Goebbels on tõenäoliselt üks julmemaid mehi, kes maa peal elanud. Ta oli Natsi-Saksamaa propagandaminister ja Adolf Hitleri parem käsi. Tema kasulapselapsed on täna Saksamaa ühed jõukamad inimesed. Nende varanduse alge peitub aga just natsiparteis, sõjategegevuses ning orjade pidamises. Sellest kirjutab Celebrity Networth.

Kaks Goebbelsi kasulapselast on Saksamaa rikkurite esirinas, omades peaaegu 50% autotootjast BMW. Lugu on keeruline, aga väga huvitav.

Goebbels oli abielus Magdaga ja nad kasvatasid seitset last. Üks neist, Harald Quandt, oli naise eelmisest ablielust Saksamaa suurtöösturi Guenther Quandtiga. Goebbels oli teadagi Hitleri propagandaminister ja tema vastutusalasse kuulusid muuhulgas raamatute põletamine, sünagoogide hävitamine ja juutide tagakiusamine. Kui nad sõja lõpus Magdaga Hitleri punkris peidus olid, siis mõrvasid nad oma kuus last tsüaniidiga ning sooritasid siis ise enesetapu. Kasupoeg Harald Quandt sai sellest kõigest teada sõjavangis viibides.

Ammu enne Teist maailmasõda oli Guenther Quandt võtnud oma isalt Emililt üle tekstiiliäri ja teinud sellest ühe esimestest Saksamaa tööstus-impeerimitest. Esimese maailmasõja ajal kasvas see suurimaks Saksamaa riidetootjaks, mis varustas mundritega riigi sõjaväge. Kui Esimene maailmasõda lõppes oli Guentrheril nii palju raha, et ta ostis akutootja, õmblusmasinate tootja, hõbenõude valmistaja ning suure osa autotootjast Daimler (täna Mercedes/Chrysler).

Guenther oli esmalt abielus Magda Ritscheliga (abielu kestis 1921 - 1927). Mehel oli eelmisest abielust poeg Herbert. Magdaga said nad Haraldi. Kaks aastat pärast lahutust abiellus Magda Goebbelsiga ja nad said kuus last. Muide, nende pulmas oli isamehe rollis Adolf Hitler isiklikult. Teise maailmasõja ajal kasutasid Guentheri firmad ära mitmeid sõjaaja võimalusi. Nad tootsid akusid Saksamaa allveelaevadele, relvi, laskemoona, rakette ja raketilaskesüsteeme. Oli vaid üks probleem. Sõja ajal kasvas firma paljuski tänu 50 000 orja tööle. Teiste seas olid ka koonduslaagrites elavad inimesed ning sõjavangid.

Kui Hitler 1945. aasta 30. aprillil enesetapu sooritas sai Goebbelsist Saksamaa kantsler. Ta hoidis seda tiitlit vaid ühe päeva. Siis tapsidki nad Magdaga oma lapsed ja iseendid. Enne enesetappu saatis Goebbels oma kasupojale Haraldile jäärgmise teate: „Suure tõenäosusega oled sa ainus, kes meist alles jääb ja meie pere traditsioone edasi kanda saab."

Pärast sõda Harald vabastati ning Guenther veetis aega natsisõprade mõttekojas. Seitsme aasta pärast Guenther Quandt suri ja jättis oma meeletu varanduse Haraldile ja Herbertile. Pojad hakkasid neile usaldatud varandust meeletult kasvatama. 1960ndate alguses ostis Herbert 46,7% BMW-st. Harald müüs 14-protsendilise osaluse Daimleris 1 miljardi dollariga Kuveidi investoritele.

Kerime nüüd aega kiiresti edasi tänapäeva. Nii Haraldi kui Herberti lapsed on Saksamaa rikkamate inimeste hulgas. Haraldi neli täna elusolevat tütart pärisid 760 miljonit, kui nende ema 1974. aastal suri. Pärast 32 aastat väga tarka investeerimist on õdedel kokku 6 miljardi dollari eest vara. Ja uskuge või mitte, aga nad on perekonna vaesem pool. Nende onulastel Stefan ja Susanne Quandtil on siiani 46,7-protsediline osalus BMW-s. See tähendab, et neil on varandust kokku uskumatud 25,8 miljardit dollarit.

Kuidas sina end tunneks, kui sa teaks, et sinu rikkus on kunagi aluse saanud orjatöö abil ning natside toel?