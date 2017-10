Need on aasta parimad ja konkurentsivõimelisemad ettevõtted

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt 17. korda korraldatud suurima ettevõtluskonkursi võitis lennukite remondi- ja hooldusteenuseid pakkuv Magnetic MRO AS. Ettevõte võitis ka aasta eksportööri tiitli.

Magnetic MRO AS on Eestis baseeruv ettevõte, mis tegi 2016. aastal eksporti kokku 37 erinevasse riiki ja seda tegevusalas, kus valitsevad suured ja tuntud tegijad.

„Ettevõtlusauhindu üle andes tunnustame ja toome eeskujuks parimaid, kuid teiselt poolt väljendame sellega oma lugupidamist kõikide ettevõtjate ja ettevõtlike inimeste suhtes, sõltumata nende tegevusulatusest või valdkonnast,“ ütles kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman. „Tunnustamisega soovime ettevõtjate panust ühiskonnas rohkem esile tuua, et ettevõtjaks olemist rohkem märgataks ja väärtustataks. Ja jätkame sellega ka edaspidi,“ kinnitas Luman.

EASi ettevõtluse auhind 2017 võitjad:

• Aasta uuendaja – Testlio OÜ

• Aasta piirkonna ettevõte – Incap Electronics Estonia OÜ

• Aasta eksportöör – Magnetic MRO AS

• Aasta vastutustundlik ettevõte – Rimi Eesti Food AS

• Aasta välisinvestor – Toftan AS

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkurentsivõime edetabeli 2017 võitjad:

• Konkurentsivõimelisim mikro-, väike- ja keskettevõte – Hekotek AS

• Konkurentsivõimelisim suurettevõte – Tallink Grupp AS

Konkurentsivõimelisimad ettevõtted 2017 tegevusvaldkonniti:

• Nortal AS, side-, kommunikatsioon ja IT

• Stora Enso Eesti AS, tööstus- ja energeetika

• Le Coq AS, toiduainetööstus

• Swedbank AS, finantsvahendus

• Silberauto AS, hulgikaubandus

• Tallink Grupp AS, turism

• Tallinna Kaubamaja Grupp AS, jaekaubandus

• Merko Ehitus AS, ehitus

• E.L.L. Kinnisvara AS, teenindus

Ettevõtluse auhind on Eesti vanim ettevõtluskonkurss, mille juured ulatuvad juba 1996. aastasse. Praegusel kujul toimub konkurss 17. korda ja seda korraldab EAS. 2017. aasta konkursiga selgitati välja parimad ettevõtted viies valdkonnas: aasta uuendaja, aasta eksportöör, aasta välisinvestor, aasta piirkonna ettevõte ja aasta vastutustundlik ettevõte.

Ettevõtluse auhinna konkurssi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Tänavu osalesid žürii töös ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, EASi nõukogu liige Erki Mölder, EASi juhatuse esimees Alo Ivask, EASi ettevõtluse keskuse direktor Tanel Rebane ja aasta uuendaja 2016 võitja ettevõtte Estonian Cell AS juhatuse liige Siiri Lahe.