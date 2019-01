Need on Ameerika kõige vihatumad ettevõtted

2. Eli Lilly

Kuna tervishoid ning eriti selle kättesaadavus on muutunud USA poliitikute seas oluliseks teemaks, on ravimifirmad luubi all, kui kallilt nad oma ravimeid müüvad. Üks kõige rohkem kriitikat pälvinud ravimifirma on Eli Lilly.

Eli Lilly on üks kolmest ettevõttest, mis tarnivad lõviosa USA diabeetikutele vajalikust insuliinist. Neid ettevõtteid süüdistatakse aga 20 osariigis insuliini hinna kunstlikus tõstmises. Ajavahemikul 2002-2013 insuliini hind kolmekordistus ning ravimile ei ole ka odavamat geneerilist asendust. Hiljuti Californias vastu võetud seadus kohustab ravimifirmasid iga hinnatõusu põhjendama, kuid Eli Lilly on otsustanud seda mitte täita ning seadusemuudatuse kohtus vaidlustanud.

3. Vice

Kuigi Vice reklaamib end noortele tarbijatele mõeldud uudistekanalina, ei suuda nad uue generatsiooni soovidega sammu pidada. Google küsitles 1100 13-17 aastast noort ja uuris nende arvamust 122 erineva kaubamärgi kohta, mõistmaks mida see põlvkond väärtustab ning põnevaks ja lahedaks peab. Vica sai 10 võimalikust punktist teadlikkuses vaid 2,5 punkti ning laheduse ja põnevuse kategoorias 2,5 punkti, edestades ainult majanduslehte Wall Street Journal.

4. Juul

E-sigarettide tootja Juul Labs saab tõsist kriitikat noore põlvkonna nikotiinisõltuvuse tekitamise eest. Pärast seda kui USA toidu- ja ravimiamet (FDA) tuvastas, et ettevõtte puuviljalõhnad nagu näiteks mango on lastele meeldivad, nõustis Juul mõned konkreetsed lõhnad oma nikotiiniga toodetest eemaldama.

Kuigi sigarettide suitsetamine on keskkooliõpilaste seas viimastel aastatel vähenenud, on e-sigarettide kasutus hüppeliselt kerkinud. Kui 2011. aastal oli kasutajaid 1,5%, siis 2015. aastal 16%. Paljud süüdistavad koolilaste nikotiinilembuses just Juuli.

5. CBS

#MeToo liikumine on jõudnud igasse meelelahutusmaailma nurka ning paljusid mõjukaid mehi süüdistatakse seksuaalses ahistamise. Eriti tugevalt on mõjutatud CBS, kus löögi all on mitmed ettevõtte tippjuhid. Nii pidi mullu oma kohast loobuma juhatuse esimees Les Moonves, kui mainekas ajaleht The New York Times avaldas tosina naise süüdistustel põhineva artikli, milles selgus, et mees on aastakümneid naistöötajaid ahistanud.

6. Wells Fargo

Fells Fargo on ACSI reitingu kohaselt kõige kehvema klienditeenindusega pank. Kui paljude pankade maine kannatas seetõttu, et nad olid seotud üleilmse finantskriisiga päädinud kinnisvaralaenude skeemidega ja tänaseks on see möödanik, siis Wells Fargo puhul pole paranemist toimunud.

Pank sai hiljuti lisahoobi, kui selgus, et töötajad olid loonud võlts-kliendikontosid, et seatud eesmärke täita ja panga tulemusi parandada. Ettevõtte juhatuse esimees John Stumpf astus asja ilmsikstuleku järel tagasi, kuid panga maine pole paranenud. Mullu süüdistas Sacramento linn panka madala sissetulekuga inimestele ebaseaduslikus laenamises.

7. GE

BrandZ ülevaate kohaselt kaotas konglomeraat General Electric eelmisel aastal tänu pidevatele probleemidele oma kaubamärgi väärtusest ligi kolmandiku.

Raske aasta sai alguse, kui GE teatas, et mineviku ettevõtmise kindlustuskohustused lähevad ettevõttele maksma kohe 6,2 miljardit dollarit ning järgneva seitsme aasta jooksul veel 15 miljardit dollarit.

USA väärtpaberijärelevalve algatas ettevõtte suhtes viimase kahe aasta majandusaruannetes valeandmete esitamise tõttu uurimise. Need südmused koos kasvava võlakoormaga mõjutasid ka GE aktsiat. Viimase aastaga kukkus aktsia hind 18,54 dollarilt 8,56 dollarile.

8. Twitter

Twitter pidi silmitsi seisma mitmete avalike suhete probleemidega, peamiselt seoses platvormis levinud valeinfo ning vihakõnedega. Eriti kannatasid mustanahalised naised. Amnesty Internationali raportist selgus, et iga kümnes mustanahalisi naisi mainiv säuts oli vägivaldne või problemaatiline. Valgenahaliste naiste puhul oli samasisuline iga viieteistkümnes säuts.