Need on kolm kõige rumalamat asja millele milleniumlased raha kulutavad

2. Jalanõud

„Sul ei ole tarvis rohkem kui neli paari jalanõusid. On tarvis plätusid, spordijalanõusid ning kaks paari viisakaid kingi- kui ostad rohkem, oled idioot. Sest sa ei kanna neid ning nad seisavad jõude aastaid,“ rääkis O’Leary.

Mis puudutab jalanõusid, siis see kriitika käib eelkõige naiste kohta. Jalatsite jaemüügifirma DSW mulluse analüüsi kohaselt oli 75% USA naistel enam kui 20 paari kingi, samas kui keskmisel mehel oli jalanõusid 12 paari. Krediitkaartide võrdlusäpi Credit Donkey andmed näitavad, et keskmiselt ostab ameeriklane aastas 7,8 paari kingi.

Psychology Today analüüs näitab, et jalanõusid võib olla kuipalju tahes, suurem osa inimestest kannab neist regulaarselt vaid 3-4 paari.

3. Teksad

O’Leary on veendunud, et kellegi ei peaks olema rohkem kui kolm paari teksasid. „Kui sul on teksasid rohkem kui kolm paari- mustad, sinised ja valged- oled idioot,“ kinnitab ta, sest neid ei ole lihtsalt tarvis.

Howstuffworks.com andmetel kulutavad ameeriklased teksadele iga päev 38,5 miljonit dollarit. See teeb aastas kokku 14 miljardit dollarit.

CreditDonkey andmetel maksavad naiste teksad keskmiselt 10% meeste omadest rohkem. Üle 16- aastased naised kulutavad riietele sama vanadest meestest 76% rohkem. 25-34 aastased täiskasvanud kulutavad rõivastele kuus keskmiselt 161 dollarit.

O’Leary tõdeb, et praktiliselt kõik rikuvad neid reegleid ning kulutavad liiga palju. USAs kuulsa investori sõnul võimaldab ainuüksi neist kolmest reeglist kinni pidamine säästa palgast 10%. Aktsiaturgudel on aastane tootlus tema sõnul 7%.

„Keskmine palk on Ameerikas 58 000 dollarit aastas, kui sa säästad aastas 10%, on sul 65. aastaseks saades pangas 1,25 miljonit dollarit,“ tõdeb O’Leary. „Nii et järgmisel korral, kui tahate midagi osta, tuletage mu sõnu meelde,“ lisas ta.