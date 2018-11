Neeme Raud: f*ck you-miljon ehk miks ma end enam odavalt ei müü

"Kui sind tahetakse mõnda tööd tegema, ja just sind – inimest, kel on sinu nimi, renomee, haridus, kogemused, silmaring -, mitte lihtsalt kedagi, kes asja ära teeks (ja võimalikult odavalt!), siis korraga saad aru, et mängu- ja hinnareegleid ei kehtestagi enam pakkuja, nagu varem oled arvanud, vaid tegelikult just sina ise," kirjutab ajakirjanik.

Raud meenutas, kuidas USAs rääkis talle kunagi üks tuttav äritegelane sellest, millise vabaduse ta sai – ja tegelikult ka täiesti uued mängureeglid tööturul -, kui tal oli lõpuks pangaarvel esimene miljon. ""See on mu f*ck you-miljon,” ütles ta." meenutas Raud, viidates sellele, et nüüd sai too äritegelane kõigile neile, kelle pakkumised talle ei sobi, lihtsalt ära öelda.

