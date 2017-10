Neeme Raud: USA küsimärgid Trumpi ajastul

Ameerika oma suuruse, prominentse kohaga maailma poliitikas ja meediapildis, ning sageli ka valju häälega, on riik, mille kohta teame kõik palju ja tunneme sageli asjatundjatena hinnangute andmisel. Eriti nüüd, president Donald Trumpi ajastul, mil ta on paljude jaoks ärritav, samas pidevalt tähelepanu tõmbav - vaieldamatult hetke suurim maailma meediastaar - ja miljonitele ameeriklastele, ja mitte ainult ameeriklastele, ka inspireeriv figuur, kes nagu elevant portselani poes Washingtoni sisseharjunud kaanoneid lõhkuda püüab või vähemalt proovib seda teda.

USA liberaalid ei ole seni, aasta pärast Trumpi ametisse valimist, šokist üle saanud ja tema materdamine poliitilisel skaalal vasakule kaaluvas suurmeedias käib seni praktiliselt iga päev. Kolumnist kolumnisti järel arvab, et küllap selgub üsna pea Trumpi minevikust midagi, mis lubaks ta ametist tagandada. Seda, et presidendi käsi eriti hästi ei käi, kinnitavad nende jaoks ka üleriigilised arvamusuuringud, mis näitavad Trumpi populaarsuse pidevat langust.

Ent rida analüütikuid, ka demokraate, kes USA poliitilist pilti sügavamalt vaatlevad, näevad aga juba märke, et Trump ikkagi on ja jääb, tee mis tahad, ning ta võib võita ka 2020. aastal toimuvad järgmised presidendivalimised ning olla USA ja maailma poliitika keskseks figuuriks veel seitse aastat.

Trump alustas tagasivalimiskampaaniat juba päev pärast mullust valimisvõitu ning teda aitab poliitilistes turmtuultes kindlasti see, et vastasleeris ei ole seni esile kerkinud ühtegi tõsist kandidaati. Vesi Trumpi veskile on ka ameeriklaste seas üha kasvav rahulolematus mõlema suurpartei etableerunud ladvikuga ja võimalus, et kampaaniasse tõuseb(vad) ka sõltumatud kandidaadid, kes Trumpi vastaste leeri veelgi lõhestaksid, samas kui Trumpi veendunud toetajad oma iidolist ei loobu. New Yorgi miljardärist kinnisvaramogul ise on kiidelnud, et võib kasvõi päise päeva ajal kellegi Viiendal Avenüül maha lasta ja ei kaota selle tõttu ühtegi häält.

Kes on need Donald Trumpi tulihingelised toetajad ja kuidas ta nende tähelepanu ja poolehoidu hoiab – ehkki seadusandlikul tasandil on ta edusammud seni üsna olematud? Mis on Trumpi välispoliitika selgrooks ja millised on suhted Venemaaga, mille juhti Vladimir Putinit ta mõneti otsekui idoliseerib, samas üksikuidki Washingtoni ja Moskva vahelisi sildu pidevalt põletades? USA ja Eesti suhted? Püüame neile küsimustele seekordsel ärijuhtide kogunemisel vastuseid otsida. Abiks ka minu vahetult enne konverentsi toimuva lühikese USA (vaatlus)reisi ajal kuuldu-nähtu ja tänasest Venemaast konverentsil kõneleva kolleeg Krister Parise nägemus USA-Venemaa suhete seisust.

Mõttevahetuse kohal ripub aga ka küsimus, millele USA kommentaarid ise praegu vastust püüavad leida: kas on mõtet Ameerika praeguse eriskummalise ajastu põhjuseid otsida presidendi etteaimamatust käitumisest või on riik tervikuna jõudnud faasi, mille ühiskondlikke debatte ja poliitikat iseloomustabki teatatud hullumeelsus, püüd piire kombata, mis lubaski Trumpi taolisel mitte-poliitikust poliitikul nii kõrgele tõusta? Veel üks tänase Ameerika küsimärk.





