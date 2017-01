Taanis kehtivad juba viiendat aastat negatiivsed intressimäärad. Samas on Taani kodumajapidamised rikkamad kui kunagi varem, kirjutab Bloomberg.

Ajal mil peredel on käes rohkem raha kui nad suduavad mõistlikult kasutada, on pangad hoiustest pungil. On üllatav, et ajal kui Taanis on maailmarekord negatiivsete intresside osas, on ka pankades rekordiliselt hoiuseid.

Keskpanga andmetest selgub, et detsembris kasvasid Taanis hoiused pankades 812,3 miljardile kroonile ehk 117,1 miljardile dollarile. Nykerditi hinnangul on see vähemalt 16 aasta hoiuste kõrgeim tase.

Taanlased nautisid silmapaistvat reaalpalga tõusu, ütles Nykrediti peaökonomist Tore Stramer. Juhtumisi langes Taani miinus 0,5 protsendine hoiuseintress kokku tööhõive kasvu ja hoogsa eluasemeturuga. Pangad ei ole tavaklientidele kehtestanud negatiivsed hoiuseintresse.

Strameri hinnangul on Taanis hoiuseid iga inimese kohta 21 000 dollarit.

2016. aastal kasvas taanlaste hulk, kes panid raha investeerimisfondidesse 42 000 inimese võrra 832 000ni.

Rekordiline rikkusetase on meelitanud taanlasi hakkama eluasemelaene tagasi maksma. Võrreldes sissetulekutega on Taanis maailma suurim eraisikute võlakoorem. Esmakordselt alates 2009. aastast ületab eluasemelaene tagasimaksvate taanlaste osakaal vaid eluasemelaenudele intressi maksvate inimeste osa.