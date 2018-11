Neinar Seli Estiko plaanib Tartu lähistele Eesti suurimat päikeseparki

Estiko nõukogu esimehe Neinar Seli sõnul oli konkursil osalemine grupi strateegiline otsus. „Siiani on Estikol olnud kolm peamist tegevusvaldkonda: pakkematerjalide tootmine, majutus- ja toitlustusteenuse pakkumine ning ärikinnisvara haldamine. Eelmisel aastal otsustasime aga siseneda energiatootmise valdkonda ning hakkasime rajama oma esimesi päikesejaamu,“ lausus Seli.

Estiko Grupi strateegiline arengukava näeb ette seda tegevust laiendada. „Oleme rohelise maailmavaatega ettevõte ning päikeseenergia kasutamine on selgelt keskkonnasäästlik tegevus. Loomulikult on meie jaoks olulisel kohal ka äriline aspekt. Suurte päikeseparkide tasuvusaeg on sageli mõistlikum kui mahukad investeeringud kinnisvarasse,“ lausus Seli, kelle sõnul on oluline äririske hajutada.

Planeeritav päikesejaam rajatakse Luunja ja Tartu vallas asuvatele Padriku, Tooma, Posti, Orgi ja Padila kinnistutele, mis võtavad enda alla ligi 140 hektarit. Päikesejaama võimsuseks on plaanitud 50-60 megavatti. Tegemist on Eesti suurima päikesepargiga, mis peab tööd alustama hiljemalt järgmise aasta lõpus. Investeeringu suuruseks on hinnanguliselt 40-50 miljonit.

Estiko Energiale kuulub praegu 11 päikesejaama, mille koguvõimsus on 2,2 megavatti. Neist esimene rajati tänavu suvel Tasku keskuse katusele ning suurim Teguri ja Tehase tänava kvartalisse. Suurema osa toodetavast päikeseenergiast tarbib Estiko Grupp ise ära.