Neivelt: jätkem kulunud hitid eelarvetasakaalust ja maksusüsteemist

„Kas ei oleks meie olukord parem, kui väljaspool Eestit töötaks tänasest poole vähem inimesi, aga selle hind oleks riigivõlg, mis on näiteks 25 protsenti SKT-st?“ vahendas ERR Indrek Neivelti Vikerraadio päevakommentaari.

Viimastel kuudel on olnud meie ühiskonnas palju nurinat muutuste üle. See on mõnes mõttes loomulik, aga samas ka veidi üllatuslik. Üllatuslik seetõttu, et samamoodi nuriseti ka siis, kui reforme ei tehtud.

President Ilves võttis neli aastat tagasi ühe lausega kokku majandusteadlaste pikad artiklid nn keskmise sissetulekute lõksust. Ta ütles: „See, mis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi.“ Mulle tundus, et enamus meist nõustus, et samamoodi enam edasi ei saa. Aga midagi ei muutunud.

Toimus ainult peenhäälestamine. Enamik otsustajatest ja protsesside mõjutajatest oli harjunud oma vanades rööbastes käima.

