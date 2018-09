Neivelt: Luminori tehing oli ette näha

"Selline tehing oli oodatud. Siis, kuid DNB ja Nordea oma Balti ärid kokku panid ja selle Luminoriks nimetasid, oli näha, et pikk strateegia see ei ole. Oli kohe näha, et nad otsivad uut ostjat sellele ärile," ütles Neivelt.

"Kõige potentsiaalsem ostja oligi private equity fond, mis ostab sinna viie või seitsme aasta pikkust positsiooni," lisas Neivelt.

Neivelti sõnul näitab vaid elu ise, millise strateegia uus omanik valib. See on tema sõnul esimene kord, kus suurem tükk ei ole strateegilise omaniku valduses.

Kogu maailma pangandus on Neivelti sõnul väga suures muutuses, mida dikteerib finantstehnoloogia osas teistest mitu sammu ees olev Hiina. "Rohkem mõjutab meid maailma finantssektoris toimuv kui see, kelle omanduses on üks pank."

Neivelti prognoos on, et kümne aasta jooksul on panganduses palju rohkem roboteid, tehnoloogiaid ja vähem kontoreid. "See, mida me peame praegu panganduseks, tehakse ära viis kuni kümme korda väiksemate kulutustega."

