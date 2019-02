Neivelt: Swedbank käitub nagu fondihaldurid, kellele madalat tootlust ette heideti - nad hakkasid arvudega manipuleerima

"Ma arvan, et oleks viisakas ausalt tunnistada, et pankade kasumlikkus on 25-30%. Pangad töötavad väga hästi ja see on väga tubli töö. Kõrge kasumlikkus ei ole Swedbanki ega SEB probleem. Olen kogu aeg rõhutanud, et see on meie kõigi probleem," tõdes Indrek Neivelt.

"Swedbanki finantsdirektor ei vasta küsimusele, kas pankadel on liiga palju kapitali," alustas Neivelt oma postitust.

"Aga vastan siis ise: Swedbank AS-i (ehk Eesti Swedbanki) ametlikust aastaaruandest selgub, et Swedbankil oli Eestis kapitali adekvaatsus 2017 a. lõpus 40,1% ja 2016. a. lõpus 38,3%. Seda on ca 2,5 korda liiga palju. Panga tasakaalukaks juhtimiseks oleks mõistlik kapitali adekvaatsus 15-18%. Regulatiivselt saab hakkama ka madalamaga."

"Veel kord: kui pangal oleks normaalne omakapitali määr (15-18%), oleks omakapitali tootlus 2,5 korda kõrgem ehk 25-30%. Lihtsalt kasum oleks sama, aga omakapital oleks 2,5 korda väiksem. Lihtne matemaatika. Praeguse anomaalselt kõrge kapitali tõttu olid tootlused vastavalt 11,6% (2017) ja 12,1% (2016). Kui me need korrutame läbi 2,5 (erinevus tegeliku ja vajaliku kapitali vahel) saamegi tootluse, mis on 25-30%."

15-20 aastat tagasi oleks olnud okei

Neivelt leiab, et sellised numbrid olid normaalsed viisteist-kakskümmend aastat tagasi (Neivelt oli Hansapanga juht aastatel 1999-2005-toim.), aga tänaseks oleme kohe viisteist aastat olnud Euroopa Liidus ja meie pangandus on sama riskitasemega kui teiste arenenud riikide oma.

"Näiteks Nordea kontsernil oli nii 2017. kui 2018. aastal omakapitali tootlus alla 10%-i ja nad on kogu Euroopa mastaabis väga tublid tegijad," jätkas ta.