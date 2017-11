Neli ettevõtet teevad Aasia aktsiaturul tänavu võimsat rallit

Evercore ISI analüütik Rich Ross märkis, et tänavu on Aasia börsidel ülivõimsat tõusu tegemas Hiina telekomiettevõte Sina, internetiärid Tencent ja Baidu ning veebikaubandushiid Alibaba, kirjutab Äripäev.

Sina on tänavu rallinud 84%, Tencent ja Alibaba on oma hinda enam kui kahekordistanud ning Baidu on tõusnud 50% võrra. Käesoleva aastaga on nelja ettevõtte turuväärtus tõusnud kokku suisa 600 miljardi dollari võrra.

Allikas: Äripäev