Neli kirjastajat avavad oma raamatupoe. Idee tuli Apollolt ja Rahva Raamatult

Kirjastuste eesmärk on tuua raamatud raamatupoes nähtavamale kohale ning müüa neid ka soodsama hinnaga. "Praegusel hetkel on raamatupooodides lisaks raamatutele palju mänge, suveniire, mänguasju, kingitusi jne, mille kõrval kipuvad raamatud jääma vahel tagaplaanile. Nähtava esikaanega raamatuid on poodides vähe, kuigi inimeste jaoks on just näoga raamatud kõige atraktiivsemad, sest enamasti ei viitsita riiulitest otsida," rääkis Tammerraamatu ärijuht Villu Tammer.

Samas tunnistab ta, et mõnest mängust ja kirjatarbevahendist täielikult ei pääse, sest kliendid on harjunud raamatupoodidest ka pastakaid ja kinke ostma. "Siiski on põhiline eesmärk luua raamatupood just klassikalises mõttes," lisas Tammer.

Idee andsid kirjastustele suured raamatupoed Apollo ja Rahva Raamat. "Olime kohtumisel, kus käis jutt tasude üle, mida hulgimüüjad kirjastajatelt raamatute pealt küsivad. Ütlesime, et see ei ole päris aus, et küsite meilt aina kõrgemaid tasusid ja teete samal ajal oma kauplustele lisaks ka ise kirjastused. Selle peale ütlesid Apollo ja Rahva Raamat, et keegi ei keela meil endal raamatupoodi teha. Võtsime nende sõnasabast kinni ja tegimegi," rääkis Tammer.

Ta rõhutas, et tuntud raamatupoodides müüvad neli kirjastust endiselt raamatuid edasi. "Mingit tüli ei ole ja meil on väga head suhted nii Apollo kui Rahva Raamatuga. Me ei tee Raamatukodu vimma või vaenu pärast, vaid puhtast rõõmust, et inimesed ei peaks otsima meie poest raamatuid tasside ja mängude varjust, ning saaksid neid otsa ka veidi soodsama hinnaga. Sellest kauplusest peab saama autorite, lugejate ja kirjastajate kohtumispaik," ütles Tammer.

Raamatukodu raamatupoe eeskujuks on lähinaabrid - Läti, Soome, Leedu -, kus suurimate raamatumüügikettide omanikeks on kirjastused. „Kirjastamisäri väikeste marginaalide tõttu võimaldab tarneahela lühendamine pakkuda raamatuid soodsamalt ning see on hinnatundlikule lugejale oluline ostuargument," sõnas Pegasuse juhataja Andres Tiisler.