Neli protsenti ettevõtetest toob riigile 85% maksutulust

Maksu- ja tolliameti andmeil toob vaid neli protsenti kõigist juriidilistest isikutest riigile 85% maksutulust.

Ülejäänud 96 protsenti juriidilistest isikutest tasub 15 protsenti maksutulust, vahendab ERR Uudised.

Kui võtta piiriks 10 miljonit eurot, siis üle selle tasus makse 69 juriidilist isikut. Kokku tasusid nad ligi 2,1 miljardit eurot ehk 32 protsenti kõikide juriidiliste isikute (v.a riigiasutused) poolt tasutud maksudest.

Nende seas on näiteks Neste Eesti, Philip Morris Eesti, Oiltanking Tallinn AS või AS Tartu Terminal.