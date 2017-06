Nelja Energia avas Lätis koostootmisjaama ja pelletitehase

Tuuleenergia tootja Nelja Energia avas täna Lätis, Brocenis oma esimese elektri ja soojuse koostootmisjaama ning pelletitehase. Investeeringu kogumaksumuseks on ligikaudu 30 miljonit eurot. Koostoomisjaam ja pelletitehas loovad 35 töökohta.

Nelja Energia juhatuse esimehe Martin Kruusi sõnul on pelletiäri ning elektri ja soojuse koostootmine ettevõtte jaoks uus tegutsemisvaldkond. „Nelja Energia on seni peamiselt tuntud kui Baltikumi suurim tuuleenergia tootja, kuid nüüd saame teatada laienemisest ehk oma esimesest puiduhakkel töötavast koostootmisjaamast ja ka esimesest pelletitehasest Lätis. Koostöö partneritega ja sealne meeskond on väga hea ning oleme investeeringuga rahul,“ kommenteeris Kruus ettevõtte kasvu ning tänas ettevõtteid UPB, Hekotek, Inspecta ja teisi koostööpartnereid.

Kaasaegse pelletitehase aastatoodanguks on planeeritud vähemalt 120 000 tonni pelleteid. Tehast varustab energiaga biokütusel töötav koostootmisjaam, mille soojuslik võimsus on 19,4 MW, elektriline võimsus 3,98 MW ja aastane elektritoodang hinnanguliselt 30 000 MWh.

Nelja Energia SIA juhi Toms Naburgsi sõnul kindlustavad Broceni koostootmisjaama ja pelletitehase kaasaegsed tehnoloogilised lahendused toodangu kõrge kvaliteedi ja tootmise efektiivsuse. Koostootmisjaamas on kütusena kasutusel pelleti tootmisprotsessis ülejääv puidukoor ja hakkepuit, mis tagab jäätmevaba tootmise. “Koostootmisjaama muudab veelgi keskkonnasõbralikumaks suitsugaasipesur, mille abil saadakse ligikaudu 4MW täiendavat soojusenergiat,“ sõnas Naburgs.

Nelja Energia käivitas pelletite proovitootmist selle aasta alguses. Katsed on tänaseks edukalt läbitud ja esimesed tellimused on täidetud. Tehase toodang läheb põhiliselt Euroopa turule ekspordiks. Koostootmisjaam on läbinud kõik Läti nõutavad võrgutestid ja elekter müüakse Põhja- ja Baltimaade turule.

Pelletitehast juhib Pellet 4energia SIA ja koostootmisjaama Technological Solution SIA. Mõlemad on Nelja Energia Läti tütarettevõtted.

Nelja Energia on Põhjamaade ja Eesti kapitalil baseeruv Baltimaade suurim tuuleenergia tootja ja arendaja. Ettevõttel on kolmes Balti riigis tuuleparke koguvõimsusega 280 MW ning lisaks tuuleparkidele omab ettevõte Eestis ka kaht biogaasijaama. Ettevõtte bilansimaht on rohkem kui 400 miljonit eurot. Nelja Energia värskeimad projektid on 60 MW Leedu Šilutė tuulepark maksumusega rohkem kui 100 miljonit eurot, koostootmisjaam ja pelletitehas Lätis koguinvesteeringuga 30 miljonit eurot ning Tooma tuulepargi 7,05 MW laiendus Eestis, mille investeering on 11,5 miljonit eurot.