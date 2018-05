Nende kahe auto hind tõuseb järgmise kümne aastaga kõvasti

2008. aasta Lamborghini Murcielago (paremal) ja 2002. aasta Pontiac Trans Am.

Klassikaliste autode oksjoniturg võib aeglustuda, kuid noorte kollektsionääride huvi tõstab teatud seeriatootmise autode hinda, kirjutab USA populaarne investorite kanal CNBC.

Klassikaliste autode turg tervikuna langes aasta esimese kolme kuu kokkuvõttes mullu sama ajaga võrreldes 11 protsenti 472 miljoni dollarini, selgub autode kindlustuse ning hindamisfirma Hagerty Group andmetest.

Kusjuures enim said pihta kallimad autod: miljon dollarit või rohkem maksvate autode müük vähenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes 143 miljonilt 109 miljonile dollarile. Põhiline languse põhjus on asjaolu, et autosid pakutakse müüki vähem. Oksjonile pandud autode arv vähenes Hagerty andmetel 12%.

Siiski ei ole olukord lootusetu ning noorte kollektsionääride huvi võib autode hinda oluliselt kergitada.

2008. aasta Lamborghini Murcielago, mille hind uuena oli 300 000 dollarit on nüüd väärt umbes 225 000 dollarit. Kuid noorte, uute kollektsionääride huvi tõstab selle väärtuse kümne aastaga Hagerty sõnul kergelt kümnekordseks.