Neste Eesti jaemüügijuht protestiaktsioonist: Eesti kliendid võivad olla rahulikud, kütust on meil piisavalt!

Kuigi Eesti Neste jaamades müüdav mootorikütus pärineb Neste tehastest Soomes, ei pea siinsed kliendid sealsete töötajate protestiaktsiooni pärast muretsema- kütust on piisavalt, kinnitas Neste Eesti jaemüügijuht Kristi Pari.

Neste Soome rafineerimistehaste töölised otsustasid protestiks peaminister Juha Sipilä valitsuse otsusele riigi osalust Nestes vähendada lõpetada nädalaks ajaks tsisternautodele tehastest kütuse tankimine. See tähendab, et tuleval esmaspäeval, 26.juuni kella 7 hommikul kuni pühapäeva 2.juuli õhtul kella 19 ei tangita Neste Soome rafineerimistehastes Porvoos ja Naantalis kütust laiali vedavaid tsisternautosid.

Porvoo tehase usaldusisik Jouni Lappeteläinen rääkis YLEle, et kütust jätkub tanklates nii kauakas kuni seal on reserve.

Kas kütusenappust on karta ka Eestis?

Pari sõnul tarnitakse nende kütus Soomest tankeriga Neste Eesti terminali Muugal. „Arvestades tarneviisi ning Muuga terminalis olevat kütuse hulka, võivad meie kliendid Eestis olla rahulikud - kütust on piisavalt Neste tanklates, samuti varustame kindlalt kõik oma lepingulisi hulgikliente,“ kinnitas Pari.