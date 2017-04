Neste hakkab tänasest Eestis müüma biodiislit

Pro Diesel Foto: Andres Putting

Kuigi Eestis lükati biokütuse turuletoomist seaduses aasta võrra edasi 2018. aasta maisse, hakkab täna Neste oma Eesti tanklates müüma senisest kallimat diislikütust Pro Diesel, mis on kombinatsioon fossiilsest diislikütusest ning jäätmetest ja jääkidest toodetud taastuvdiislikütusest. Soomes, Lätis ja Leedus on see kütus juba müügil.