Neste hakkab tarnima külmakindlamat diislikütust

“Suvine diislikütus sobib kasutamiseks kuni 0 kraadini. Kui õhutemperatuur langeb nullist madalamale, tasub diiselautode omanikel minna üle külmakindlamate kütuste kasutamisele. Rohkem on miinuskraadide eest kaitstud sõidukid, mida hoitakse garaažis, lageda taeva all seisvaid diiselautosid tuleks külmakindlama diislikütusega hakata tankima juba varem. Oluline on, et külma ilma kohalejõudmise ajaks oleks sobilik kütus paagis,” ütles Neste Eesti hulgimüügijuht Urmas Kuuse.

“Kuni sügisilmad kestavad, sobib kasutamiseks üleminekuperioodi diislikütus, mille külmakindlus on kuni -20 kraadi. Novembri alguses hakkab Neste Eestisse tarnima arktilist diislikütust, mis vastab talvistele kütusenormidele,“ lisas Kuuse.

Urmas Kuuse sõnul müüakse talvel Eestis peamiselt kahte sorti diislikütust. “Eestis müüdava talvise diislikütuse klass 1 külmakindlus on kuni -26 kraadi ning klass 2 diislikütus talub kuni -32-kraadist külma. Neste Eesti tanklates on talvel müügil vaid klass 2 diislikütus, lisaks talvine Pro Diesel, mille külmakindlus on kuni -37 kraadi.”

“Oktoobri teises pooles on miinuskraadid juba üsnagi tõenäolised, seepärast alustasime külmakindlamate kütuste laialivedu varakult. Kütused tarnime Neste Soome rafineerimistehastest Porvoost ja Naantalist,” lisas Urmas Kuuse.

Vastavalt seadusandlusele kehtib Eesti tanklates alates 1. oktoobrist suvise, talvise ja üleminekuperioodi diislikütuse müügiluba ning alates 1. detsembrist müüakse tanklates vaid talvist diislikütust.