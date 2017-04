Neste juht: Eesti kütuseturu tipus käib tihe rebimine

Kütuseturu tipus käib tihe rebimine, ütles Neste Eesti peadirektor Ivar Kohv Ärilehele antud intervjuus.

Kas võidujooks Eesti kütuseturu liidrikohale on Lukoili tanklate ja osa Premium 7 tanklate omandamise järel lõppenud?

Seda ma ei ütleks. Võidujooks on kogu aeg käinud. Tipus on rebimine veel tihedam. 95 protsenti turuosast jaguneb nelja suurema kütusemüüja vahel. See pilt on nelja-viie aasta taguse ajaga päris kõvasti muutunud.

Mitmendal kohal on Neste?

Meie oleme hetkel teise-kolmanda koha võidujooksus. Hinnanguliselt on meie turuosa praegu 22-23 protsenti.

Kütusehinnad muutuvad tanklates sageli ja erinevad palju. Kuidas käib konkurentide hindade monitoorimine? Kas selleks on suunatud konkurendi tanklatabloole kaamerad või töötajad vaatavad aegaajalt hindu?

Peamiselt on see hindade monitoorija inimene ehk meie firma töötajad, kes igapäevaselt automaattankatega tegelevad ja vastutavad selle eest, et kõik korras oleks. Reageeritakse väga kiiresti. Kui meie muudame, siis ka teised muudavad kiiresti ja ka vastupidi. Monitoorimine toimub nii argipäeval kui nädalavahetustel.

Kas hinnad kehtestatakse ühest kohast, mitte igal pool koha peal?

Me vaatame nii kogu Eestis toimuvat kui ka piirkondlikult. Eestis võib korraga olla mitu erinevat hinnaklassi. Segadust tarbijale on rohkem kui varem, sest hinnad muutuvad mitu korda päevas. Mustamäel võib olla üks hind ja Lasnamäel teine hind ja võib-olla Võrus hoopis kolmas hind.

Kui oluline on eestlaste Lätis tankimas käimise probleem?

Läti teema on vägagi oluline, eriti transpordiettevõtete osas. 2016. aastal kadus umbes 50 miljonit liitrit tarbimist Eestist, mis tangiti Lätis-Leedus. See on väga suur kogus. Eesti kütuseturu aastane maht on umbes miljard liitrit, milles jaemüügis müüakse ligi 700 miljonit. Kahe aasta jooksul on Eestis aktsiisid diiselkütuse osas kasvanud 24 protsenti ja bensiini puhul 20 protsenti. Kui ikka transpordiettevõte saab Lätis diiselkütuseliitri kätte 15 senti odavamalt, siis see on väga oluline võit selliste ettevõtete jaoks, kus kütus moodustab suure osa kulubaasist.

Kui Eesti ei muuda aktsiisiplaane, kas siis kahaneb Eestis kütuseturg ka edaspidi?

Eks lootus on, et ka naaberriigid tõstavad mingil hetkel aktsiisimäärasid. Seda ootust, et Eesti riik neid vähendaks, enam väga ei ole. Meie kütusemüüjatena nägime seda probleemi ette, et Eesti riik lõpuks kaotab nende otsuste tulemusena, kuid siis seda väga kuulda ei võetud. Eks aeg annab arutust.

Palju on aktsiisierinevusest tingitud hinnaerinevuste tõttu Lõuna-Eestis tanklaid suletud?

Meediast on läbi käinud paar-kolm. Meie ei ole õnneks pidanud ühtegi tanklat sulgema kuigi näeme, et nii Lääne-Eestis kui Lõuna-Eestis tanklates on kütuste müügimahud kahanenud, kuid mitte sellisel määral, et peaksime mõtlema tanklate sulgemisele.

Neste ju ei kaota, kui teie Eesti klient tangib Neste Läti tanklas...

Kui vaatame Nestet tervikuna, siis kui meie tänane klient Eestis tangib Läti Nestes, siis meie jaoks jääb raha nii-öelda perekonda. Palju on juhuseid, kus me oleme aidanud oma kliendil vormistada Läti kliendikaardid ja lepinguid, et nad saaksid seal võib-olla parema hinna või lihtsamalt tankida.

Miks jaanipäevaks lastakse kütuse hind alla?

Kuidagi on selline tava välja kujunenud, et enne jaanipäeva ja teisi suuremaid pühi on meil nagu ka paljudel kütusemüüjatel sooduspakkumised.

Kui tihti ostab Neste Eesti ise kütust sisse?

Me ostame iga päev kütust sisse. Meie Muuga terminali mahutites oleva kütuse omanik on Neste kontsern (Neste Oyj). Neste Eesti ostab sealt kütust iga päev vastavalt oma vajadustele ja meie hind kujuneb kooskõlas maailmaturu hinna liikumistega.

Kui tuline on konkurents suurte korporatiivklientide pärast?

Vägagi tuline. Pakkumisi tehakse pidevalt. Üks asi on suured riigihanked, mida tehakse pikemaks perioodiks – 3-5 aastat. Just praegu on käimas siseministeeriumi hange. Mahud on suured, hinnad surutakse tavapäraselt nii alla, et tihti jääbki ainult müügirõõm. Lisaks on eraettevõtted, kellega suhtleme pidevalt ja üritame neid enda poole võita. Klientide meelitamine on vastastikune ning teadaolevalt vabu kliente ei ole.