Neste: kütusehinna kõikumine on tavapärastes raamides

Eestis pole bensiini hinnale orkaan Harvey mõju tunda, ütles Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste.

„Möödunud nädalavahetuse kütustehinna kõikumine on olnud tavapärastes raamides ja ostuhinna muutustes ei ole märgata orkaan Harvey mõju,“ lausus ta. „Raske on aga hetkel prognoosida milliseks orkaani tekitatud majanduskahjud kokkuvõttes ulatuvad ning kas mõju võib meieni jõuda mõningase viivisega.”

USAs tõusid bensiinifutuuride hinnad kahe aasta kõrgeimale tasemele, kuna troopiline torm Harvey laasatas USA kütusetööstuse olulisemat piirkonda.

Kui torm jõudis merelt rannikule tõusis bensiini hind kuni 6,8 protsenti. Tegemist on enam kui 50 aasta tugevaima tormiga, mis on Texast tabanud. Torm manööverdab jätkuvalt mööda osariiki ringi.

Selles piirkonnas asub veerand USA naftarafineerimisvõimsusest. Läbi rafineerimise protsessi saab naftast bensiin, diiselkütus ja muud saadused. Mõnedes piirkondades on oodata, et nädala jooksul tuleb alla terve aasta sademete norm. Seni on hukkunud vähemalt kaks inimest. Torm kutsub tõenäoliselt esile täiendavaid kõrglaineid ja tornaadosid.