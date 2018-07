Neste paneb mootoritesse voolama kalarasva ja vetikad

Ärileht käis eelmisel nädalal külas Neste Porvoo rafineerimistehases, mis kuulub Euroopas omataoliste seas kõige kõrgtehnoloogilisemate ja mitmekülgsemalt rakendatavate hulka. Tehases välja töötatud võimalusterikkaim toode on Neste MY Renewable’i diislikütus. Tegemist on täielikult jäätmetest ja jääkainetest toodetud taastuva diislikütusega, mis on kasvuhoonegaaside heitkoguste poolest oma elutsükli jooksul kuni 90% keskkonnahoidlikum kui klassikaline fossiilne diislikütus.

Eriliseks teeb kütuse veel see, et seda saab praegu toota kümnest toorainest, mis varieeruvad toidutööstusest pärit loomarasvast kasutatud toiduõli ja sojaõlini. Peale selle saab diislikütust valmistada ka Aasia kaguosas elavate kalade rasvast, mida hangitakse sealsete kalatehaste töötlusjäätmetest. Neste sõnul saab kõigist kümnest toorainest ühesugust kvaliteetset, täiesti läbipaistvat ja harilikust kütusest meeldivama lõhnaga vedelikku, mida sobib kohe kasutada tavaliste diiselmootorite kütusena. Peale selle ühildub taastuvkütus harilike diislikütustega, nii et nende segamine pole probleem.

Neste MY Renewable’i diislikütus tuli Soomes turule eelmise aasta jaanuaris ja praegu saab seda mõnest Soomes asuvast Neste tanklast. Kütuseliitri hind on Soomes bensiini 95 hinnaga võrreldav ja tavalisest diislikütusest 15 senti kallim.