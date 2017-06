Neste töötajad protestivad Soome valitsuse vastu: nädal aega kütust ei saa

Neste Soome rafineerimistehaste töölised otsustasid protestiks peaminister Juha Sipilä valitsuse tegevuse vastu lõpetada nädalaks ajaks tsisternautodele tehastest kütuse tankimine.

Neste töötajate protest tähendab, et tuleval esmaspäeval kella 7 hommikul kuni pühapäeva õhtul kella 19 ei tangita Neste Soome rafineerimistehastes Porvoos ja Naantalis kütust laiali vedavaid tsisternautosid, seletas Soome rahvusringhäälingule Yle Porvoo tehase usaldusisik Jouni Lappeteläinen.

"Kütust jätkub nii kauaks kuniks tanklates on reserve. Ma ei oska pakkuda, kui suur on kütuse tarbimine, kuid kindlasti on tanklate reservuaarides mitme päeva jagu mahtu," ütles Lappeteläinen.

Samal ajal jätkub kütuse tootmine nii Porvoos kui ka Naantalis.

Usaldusisiku sõnul on Neste töötajate aktsioon protest Sipilä valitsuse tegevuse vastu, kes kärbib riigile kuuluvaid Neste aktsiaid praeguselt 50,1 protsendilt 33,4 protsendini.

"Neste edulugu põhineb oskustööjõul, läbimõeldud strateegial, pikatähtajaga investeeringutel ning kindlal omanike vundamendil. Pole mingit põhjust muuta neid tegureid. On väga tähtis, et hea hoo üles võtnud Neste majandustulemuse arengut ei rikutaks," teatasid ühise pressiteate vahendusel Neste tööliste esindajad.