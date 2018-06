Neste uuendas Futura bensiine

Neste tõi turule uuenenud koostisega Futura sarja bensiinid, mille kütusekulu on madalam ning mis tekitavad vähem heitgaase. Uued bensiinid Futura 95 ja Futura 98 jõudsid müügile Neste tanklatesse Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Peterburis.

Neste Eesti peadirektori Dennis Antamo sõnul esitavad tarbijate ootused ja kiiresti arenev autotööstus kütusetootmise sektorile uusi väljakutseid. „Neste Porvoo kütusetehase labor on spetsialiseerunud puhtamate ja keskkonnasäästlikumate kütuste väljaarendamisele, mis on sobilikud põhjamaistesse oludesse. Kütusearenduse valdkonnas on Neste täna maailmas kindlalt esirinnas,“ rääkis Antamo.

Antamo ütles, et Neste Futura bensiinide uuenenud koostis kaitseb mootorit, vähendades mootorisisest hõõrdumist. „Lisasime Futura bensiinide koostisesse aineid, mis tekitavad töötavas mootoris kolvi ja silindri seina vahele õhukese kaitsva kihi. Selle tulemusena kasutab mootor kütusenergiat efektiivsemalt ning kütusetarbimine väheneb. Samuti aitavad kütuses sisalduvad uued lisaained kaitsta ja puhastada mootorit, mille tulemusena mootori eluiga pikeneb,“ jätkas ta.

Optimeeritud hübriidmootoriga autodele