Nestle loobub USA-s kommiärist

Nestle teatas, et on otsustanud USA kommiäri maha müüa Ferrerole, vahendab Bloomberg.

Piimašokolaadi leiutamisega tuntuks saanud Nestle on teada andnud, et plaanib keskenduda tervislikumatele ning kiiremini kasvavatele tootegruppidele, näiteks kohvile, lemmikloomade toidule ning veele, kirjutab Äripäev.

Nestle on tõdenud, et klientide huvi suhkrust pungil jookide vastu on märkimisväärselt vähenenud ning janukustutajana eelistatakse üha enam vett.

Nestle müüb Ferrerole maha USAs tuntud kommibrändid nagu Butterfinger ning Baby Ruth. “Me oleme USAsse investeerimisest endiselt väga huvitatud,” on Nestle USA osakonna juht Paul Grimwood öelnud.

Allikas: Äripäev