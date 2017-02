Eesti riigi kiire digitaalne areng on soodustanud siin ettevõtluse kasvu. Skype, Transferwise ja Click & Grow on üksnes mõned näited paljudest maailmakaardile jõudnud ettevõtetest. Soodsa tegurina ettevõtte arengul mängib rolli ka avalike teenuste, sh ka äriteenuste digitaliseeritus. Teame, et pea iga kodanik saab luua omale ettevõtte internetis ligi viie minutiga. Eestit tuuakse maailma mastaabis selles valdkonnas eeskujuks. Kuidas seda edulugu ära kasutada enda intenetiäri kasuks?

Internetiteenuste puhul, nagu internetipood, kliendikeskkond, broneerimissüsteem vms, on kliendi jaoks oluline kindlasti lihtsus ja kasutusmugavus, kuid oma kindel koht on ka turvalisusel. Kes minu andmed saab, kas tal on selleks õigus jne. Tavaline e-maili ja salasõnaga sisselogimine ei ole enam kuigi turvaline lahendus, eriti juhul kui teenusepakkuja küsib krediitkaardi andmeid või puutub kokku personaalsete isikuandmetega. Kuidas tõsta oma usaldusväärsust?

Lahendusi on küll erinevaid, kuid selles kontekstis keskendume ID-kaardi ja Mobiil-ID liidesele. Lihtsa integratsiooni tulemusel võib netiäri sellest palju kasu saada.

Kliendi usaldus veebilehe vastu kasvab, suurem tõenäosus tehingu toimumiseks.

Teenusepakkuja teab täpselt, kes on tema klient. Liidese abil saab pakkuda kliendile liitumislepinguid, teenuslepinguid jne täidetavate blankettide vormis, pärast mida saab klient dokumendi ka kohe allkirjastada. Jääb ära klienditeeninduse faas ning tehingu closing saavutatakse kiiremini ja ilma müügimehe osaluseta.

Klient säästab aega, kui teenusepakkuja võimaldab veebikeskkonna kaudu mingeid toiminguid, mida muidu peaks kontoris vormistama.

Soodustab ID-kaardi kliendikaardina kasutuselevõtmist.

Potentsiaalne ekspordi võimalus välisriikide liidestuste näol, mis võimaldab näiteks Portugali kliendil tellida Eesti veebilehelt teenust ning teenusleping seejuures digitaalselt allkirjastada.

Kõige lihtsam viis oma ärile ID-kaardi ja Mobiil-ID liidestus saada on kasutada Smart-ID liidest, mis on muide samuti Eestis sündinud, kuid mille tegelik sihtgrupp on välisturud. Praeguseks on loodud näiteks Soome ja Portugali liidestused, käimas on ka Ühendemiraatide liidestamine, sest seal on käibel samuti turvalise kiibiga ID-kaart, mida saab netiteenusteks kasutada.

Eduka ja toimiva näitena saab esile tuua Eesti üht suurimat pilveteenuste pakkumise keskkonda Pilveteenus.ee, mis Smart-ID liidese abil on serveri või muu pilveteenuse tellimise täisautomaatseks muutnud, kusjuures teenusleping allkirjastatakse juba tellimisprotsessi lõpus, s.o umbes viie minutiga!

„ID-kaardi, Mobiil-ID ja muude tulevaste potentsiaalsete aktsepteeritud login-teenuste eraldi liidestamine oleks läinud oluliselt keerukamaks ja kulukamaks. Smart-ID liidese abil saime kõik korraga. Klient valib sobiva teenuse, misjärel kuvatakse talle leping ning selle saab klient kohe ka allkirjastada, pärast mida paneb server tellitud teenuse töösse,“ kommenteeris pilveteenused.ee juhataja Taavi Viilukas kasutegureid.

Selgub, et kampaania korras pakub Smart-ID veebruaris liitujatele teenuse mõistliku kasutuse piires pooleks aastaks tasuta. Seega oleks tark võimalust kasutada ja teha oma netiäri usaldusväärseks. Smart-ID liidestamise kohta saab täpsemalt uurida www.smartid.ee