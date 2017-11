Netimüügi ajastu ootamatu probleem: kolmandik kaupu saadetakse tagasi

Inimesed ostavad järjest rohkem kaupu internetist, mis on müüjatele aga suureks probleemiks. Nimelt saadetakse ligi kolmandik kaupa pärast proovimist tagasi, füüsiliste poodide puhul aga vaid 9 protsenti, kirjutab Bloomberg.

Veebimüük kasvab niiöelda "tellistest ja mördist" poodidest kolm korda kiiremini. Seda veab trend, et kojutoimetamise eest eraldi tasuma ei pea. Nüüd vaevavad müüjad aga pead, kuidas vähendada tagasisaadetud kaubaga tegelemise kulutusi. Selleks on välja mõeldud erinevaid lahendusi.

Jaekettide mängumaale trügiv Amazon on mitmele poole paigutanud pakiautomaate, kuhu saab kauba tasuta tagasi tuua. Need on tavaliselt kaua avatud kohtades, nagu jõusaalid ja poed. Tarbija peab lihtsalt internetis valima, kuhu ta kauba tagasi tuua tahab.

Jet.com aga näiteks pakub kaupa soodsamalt, kui tarbija nõustub tagastamise võimalusest loobuma. Kui inimene soovib ostetu ikkagi tagasi saata, peab ta maksma 6 dollarit pluss 5 protsenti kauba hinnast.

Riidemüüja Modcloth võimaldab aga ostjatel üles laadida pilte, kus nad ostetud riideid kannavad - nii saavad järgmised ostjad parema ülevaate, kuidas rõivad tavainimese seljas välja näevad.

Loe kõikidest uutest strateegiatest pikemalt Bloombergist.