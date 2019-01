NHiinlastel on kaval nipp tarbimise suurendamiseks

Hebei provints kaalub nädalavahetuse pikendamist seal kus olud seda võimaldavad, seisab provintsivalitsuse ettepanekus. Teised provintsivalitsused on katsetanud sama ideed.

Provintsis peaks pikem nädalavahetus suurendama tarbimist aastatel 2019 ja 2020.

Ideeni jõuti ajurünnakul, mille eesmärk oli leida teid kuidas panna inimesi rohkem ostma, et sel teel saada majandus kiiremini kasvama.

Õigupoolest pakkus Hiina keskvalitsus sarnase idee välja juba 2015. aastal. Sellest ajast on enam kui kümme provintsi teadanud plaanist pikendada nädalavahetust, kirjutas BBC.

Esmaspäeval teatas Hiina statistikaamet järsust impordi kukkumisest, mis pani muretsema maailma suuruselt teise majanduse käekäigu pärast. Värskete numbrite alusel on ka Hiina tööstussektori aktiivsus langenud ja uusi tellimusi on saadud vähem. Hiina hädasid on võimendanud kaubandussõda USAga, mistõttu umbes pool Hiina ekspordist on saanud pihta USA tollitariifidega.

Kuigi Hiina majanduskasv jookseb 6,5 protsendil, on viimastel aastatel hoog langenud. Peking püüab olukorda lahendada rahapoliitiliste ja eelarveliste stiimulitega. Teisipäeval teatas Hiina rahandusministeerium, et neil on sel aastal plaanis suurendada eelarvekulutusi ja kärpida planeeritust rohkem makse.