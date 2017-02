Nigeeria petturite uue põlvkonna trikid

Eestisse on jõudnud Nigeeria kirjadena kuulsust kogunud petuskeemide uus laine, millega püütakse nahka üle kõrvade tõmmata suurfirmade raamatupidajatel ja naiivsetel kodanikel, kellele müüakse telefonitsi fiktiivseid Tesla aktsiaid, kirjutab Äripäev.

„Ole hea, maksa see arve kähku ära, koostööpartner ootab.“ Umbes selline lakooniline kiri raamatupidajale, enamasti ingliskeelne või hoolikalt Google translate’i abil tõlgitud, on tüüpnäide viimasel ajal taas hoogu sattunud küberkelmide käekirjast. Eriline sihtmärk on ettevõtted, kus inglise keele kasutamine ja rahvusvahelised maksed on tavapärased ning kus maksekorraldusi jagab töötaja.

Kui kirja ja selle saatja real olevasse nimesse süveneda, märkab teravam silm, et meiliaadress pole siiski täpselt samasugune nagu ettevõtte töötaja oma – muudetud on mõnda nimetähte või domeenilaiendit nagu .com, .ee või .net.

