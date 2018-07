Nii on ja nii jääb: Tartu maakonna bussiliinidest Tartu linnas väljuda ei tohi, aga...

Tartumaa ühistranspordi keskus on kehtestanud korra, mille kohaselt ei tohi riigi kulul tasuta sõitu võimaldavate maakonnaliinide busside reisijad ühissõidukist Tartu linna piires väljuda. Otsust muuta pole kavas, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Tartumaa ühistranspordikeskuse juhatuse liige Tõnis Piir ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et see ei ole siiani probleemiks olnud.

Piir ütles, et selline kord, kus Tartu linnas sõitvatel maakonnaliini bussidel on nn sisenemispeatused, on olnud juba aastaid. Piir selgitas, et nendest peatustest võetakse inimesi ainult peale ja ei ole ette nähtud, et keegi seal bussist väljuks.

Samas pole seadust, mis takistaks inimesel peatunud bussist välja minna. Piiri sõnul ei hakka bussijuhid kellegi väljumist keelama, kuid neil on õigus teha reisijale märkus.

Piir selgitas, et kui linnaelanikud sõidaksid linnasiseselt tasuta maakonnaliini bussidega, siis ummistaksid nad bussid juba bussijaamast alates ära, ja need, kes soovivad sõita maakonda, enam peale ei mahuks.

