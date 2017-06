Nike annab tuhandele töötajale kinga

Nike vallandab 2 protsenti kogu oma tööjõust, mis tähendab, et ligikaudu 1400 inimest kaotavad oma töökohad.

Hetkel ei ole veel selge, millises riigis on vallandamiste laine kõige suurem ning kui palju ameeriklasi kaotab töö. Eelmisel aastalk palkas firma kokku 70 000 inimest, mille alla kuuluvad ka müüjad ning poole kohaga töötajad, kirjutab CNN.

Nike teatas, et vallandamine hakkab toimuma järgmise paari kuu jooksul ning on tingitud firma plaanist müüa kaupa otse klientidele. Muutuste eesmärk on keskenduda võtmeturgudele, internetimüügile ja toodete arvu vähendamisele.