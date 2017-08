Nike'i globaalseks asepresidendiks saanud eestlane: ilma naiseta poleks ma suutnud sellist karjääri teha!

Septembris kolib Nike'i maaletooja juures alustanud Kristjan Luha Ameerika Ühendriikidesse, et juhtida spordifirma kahe miljardi dollarist jalgpalliäri.

Luha alustas enda karjääri Nike'i üheksakümnendate lõpus. "1997. aastal haaras Are Altraja mind kusagilt spordisaalist kaasa, mil nad olid Anti Kallega Nike'i maaletooja äri käivitamas," meenutas ta. Luha oli sellel ajal müügijuht Nike'i tooteid maaletoovas firmas AS Jalajälg. Luha sõnul sai ta sellest väga hea idufirma kogemuse. "Sain müügi, turunduse, logistika ja jaekaubandusega kogemuse praktiliselt võrdsetes osades," selgitas ta.

Sõpru üle maailma

2002. aastal kutsuti Luha spordifirma Euroopa peakontorisse Hollandisse tööle. Seal haldas ta suurklienti ja hiljem juhtis maaletoojate äri Kesk-Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas. "Vahva periood, kus sai näha ja kogeda teistsuguseid kultuure, ärikeskkondi ja tavasid," ütles Luha selle perioodi kohta. Ta lisas, et nad jäid koos naisega tihtipeale paariks päevaks kauemaks teistesse riikidesse peatuma, et uusi kohti avastada ning neil on siiani sõpru ja tuttavaid rohkem ja vähem eksootilistes riikides.

Seejärel kolis Luha 2009. aastal koos perega Moskvasse, kus ta juhtis Nike'i müüki Venemaal ajal, mil rubla devalveerus. Ta vaatab sellele ajale positiivselt tagasi ja arvab, et see oli hea kogemus.

2012. aastal kolis Luha juba Ateenasse, kus juhtis Nike'i Kreeka ja Küprose tütarettevõtet, seda aga ainult kaheks aastaks. "2014. aastal kolisime tagasi Moskvasse, õigupoolest pigem Moskvasse ja Tallinnasse ning lendan nädalavahetuseti siia koju," ütles Luha.

Jalgpalliäri juht

Selle aasta 1. juulil sai Luha Nike'i globaalseks asepresidendiks jalgpalli alal. See tähendab, et tema vastutab spordifirma jalgpalliäri juhtimise eest. See hõlmab Luha sõnul endas strateegia kujundamist ja jätkusuutliku arendamist.

Oma kahekümneaastase karjääriga on Luha rahul. Nike'i ärikultuur on tema sõnul võistlushimuline, aga samas meeskonale orienteeritud. Ta võrdleb seda spordiga, mis on tema sõnul kutse tegutsema ja midagi saavutama.

Luha toob välja ka selle, et rahvusvahelise suurettevõtte võlu peitub selles, et seal seal on lõputud võimalused liikuda karjääriredelil üles ja kogu aeg on uusi väljakutseid.

Luha sõnul ei oleks tal selline karjäär seljataga ilma naise abita, kes on olnud valmis temaga kaasa reisima. Ta ütleb, et poleks olnud võimeline üksi ringi liikuma, aga samas on kahel inimesel keeruline nii karjääri teha. "Palju ettevõtlikum kui mina, pole lihtsalt lubanud mugavustsooni jääda ja inspireerib latti kõrgemale seadma," kirjeldab ta oma naist Aget.

Välismaale läinuid tagasi ei oodata?

Küsimusele, kui kauaks Luha arvab, et Ameerika Ühendriikidesse tööle jääb, vastab ta, et ei tea kindlalt öelda. "2002. aastal läksime Hollandisse kaheks aastaks, nüüd on möödunud 15 aastat ja endiselt jagub väljakutseid maailmaturul," kommenteeris ta.

Samas nendib Luha, et välismaale läinuid tagasi väga ei oodata. Tema sõnul arvatakse, et välismaale läinud ei tea kohaliku turu konteksti, ootavad liiga suurt palka või teevad asju teistmoodi kui kombeks on. Lisaks on tema arvates Baltikum liiga väike, sama suur kui pool Moskvat või London. Tagasi tulemise kohta ütles Luha, et näevad end perega kindlasti tulevikus Eestis, aga ei tea veel, millal.