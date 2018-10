NIMEKIRI | Vaata, kas ka sinu tööandja on Eesti peresõbralikumate ettevõtete hulgas

Konkursiga valitud tööandjad läbisid lõppmärgise saamiseks pooleteise aasta jooksul põhjaliku konsulteerimis- ja hindamisprotsessi, mille jooksul muudeti organisatsiooni töökultuuri ja keskkonda peresõbralikumaks, teatas sotsiaalministeerium pressiteate vahendusel.

Käesoleva aasta lõppmärgise pälvijate seas oli tööandjaid nii era- kui avalikust sektorist. Lõppmärgise teenisid ADM Interactive OÜ, Incap Electronics Estonia OÜ, Maksu- ja Tolliamet, Proekspert AS, Scoro Software OÜ, Swedbank AS ja Ragn-Sells AS, BDO Eesti AS, DPD Eesti AS, must maja OÜ, Tartu Vangla, AS Tartu Terminal ning Baltic Restaurants Estonia AS.

Peresõbralikkus töötajatele järjest olulisem

Lisaks pälvisid 31 tööandjat peresõbraliku tööandja algmärgise. Algmärgis näitab, et tööandja osaleb peresõbraliku tööandja märgise programmis ning on tänaseks läbinud eelhindamise ning koostanud tegevuskava, kuidas organisatsiooni töökultuuri edaspidi peresõbralikumaks muuta. Kokku on Eestis peresõbraliku tööandja algmärgise pälvinud 68 tööandjat.