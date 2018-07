Nimemuutmise asemel tuleks hoopis langetada töötuskindlustuse makse määra

Töötukassal kulub ainuüksi nimemuutmise tõttu logode uuendamiseks, uute valguskastide ehitamiseks ja uute logodega kontorilaudade tellimiseks 450 000 eurot. See on väga suur raha. Selline summa raha liigub näiteks suvisel ajal kahe päevaga Eesti aktsiisitulu Lätti, kirjutab reformierakondlasest Riigikogu liige Aivar Sõerd.

Aga töötukassal ongi suured kulud, kuna asutusel on üle Eesti on 28 moodsat ja hästisisustatud bürood. Võrdluseks näiteks kordades suuremal maksu- ja tolliametil on kohalikke teenindusbüroosid kaks korda vähem, vaid 16 teenindusbürood. Ka politsei- ja piirivalveametil, kus inimesed teenidusbüroode pikkades järjekordades seistes peavad ootama oma isikut tõendavate dokumentide vormistamist, on tunduvalt vähem büroosid kui töötukassal.

Asi on selles, et töötukassa on väga rikas asutus. Neil on teenindusbüroo isegi Antslas. Kui teised riigiasutused saavad ülalpidamise riigieelarvest, siis töötukassale laekub suur osa tulu töötuskindlustusmaksetena. Kindlustuspõhimõttest nende maksete kogumisel on asi kaugel. Mitu aastat pole töötuskindlustuse makse määra langetatud, kuigi kogutud reserve ja väljamakseid arvestades oleks see põhjendatud.